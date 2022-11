Friedberg

18:15 Uhr

In Friedberg gibt es Lichterglanz statt Black Friday

Statt am Black Friday vor dem Computer zu sitzen, genossen zahlreiche Besucherinnen und Besucher die lange Einkaufsnacht in der romantisch beleuchteten Friedberger Altstadt.

Plus Dem Regen zum Trotz feierten die Friedberger Einzelhändler am Freitagabend die lange Einkaufsnacht. Unter dem Motto "Lichterglanz – Friedberg bei Kerzenlicht" war eine einzigartige Shopping-Atmosphäre geboten.

Von Michael Eichhammer Artikel anhören Shape

Julia Jekic und Ralph Lettau stöbern am Freitagabend in der Friedberger Buchhandlung Lesenswert, obwohl die Öffnungszeiten eigentlich bereits seit einer halben Stunde vorbei sind. Grund ist die lange Einkaufsnacht, die dafür sorgt, dass die Geschäfte in der Ludwigstraße ausnahmsweise nicht um 18 Uhr schließen, sondern erst um 21 Uhr. Das Paar war eigentlich wegen des karitativen Christkindlmarkts unterwegs. "Aber jetzt, wo wir von der langen Einkaufsnacht wissen, werden wir auch noch andere Läden anschauen", sagt Julia Jekic. Unter dem Motto "Lichterglanz – Friedberg bei Kerzenlicht" ist die historische Altstadt romantisch beleuchtet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen