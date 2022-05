In Friedberg steht ein Sommer voller Kultur an

Das Altstadtfest ist zwar abgesagt, die Stadt Friedberg will seinen Bürgerinnen und Bürgern trotzdem etwas bieten.

"Kultur.Findet.Stadt" - unter diesem Motto schnürt Friedberg ein ganzes Paket von Veranstaltungen, die meist unter freiem Himmel stattfinden. Der Stadtrat bewilligte dafür in seiner jüngsten Sitzung ein Budget von 25.000 Euro.

Nach der pandemiebedingten Absage des Altstadtfests hat die städtische Kulturabteilung das frei gewordene Zeitfenster im Juli mit meist mittelgroßen Veranstaltungen neu aufgeplant. In das Programm können auch privat organisierte Veranstaltungen wie das Volksfest oder der Friedberger Musiksommer eingebunden werden, um sie unter einem gemeinsamen Dach zu vermarkten. Friedberg will so den Organisatoren beim Neustart nach Corona unter die Arme greifen. Weil die Zeit drängt, kann Kulturabteilungsleiter Frank Büschel nicht bis zur Verabschiedung des Haushalts in einigen Wochen warten, sondern bat die Stadträte um die Freigabe der nötigen Mittel. Das ist für die kommenden Wochen geplant:

Focus Gitarre: Festival im Wittelsbacher Schloss vom 9. bis 12. Juni mit internationalen Künstlern und Friedberger Nachwuchstalenten.

Fête de la Musique: Straßenmusikfestival in der Friedberger Altstadt am 21. Juni.

Open Air 1 : Ein Wochenende im Wittelsbacher Schloss mit Rock'n'oll, Austropop und italienischen Welthits vom 24. bis 26. Juni.

: Ein Wochenende im Wittelsbacher Schloss mit Rock'n'oll, Austropop und italienischen Welthits vom 24. bis 26. Juni. Open Air 2 : Kindertheater, Jugendkonzert und Poetry Slam im Archivhof am 2. Juli.

: Kindertheater, Jugendkonzert und Poetry Slam im Archivhof am 2. Juli. Open Stage : Ein Programm für Junge und Junggebliebene mit Musik, Märchenerzählungen und Rockmesse am Schlossweiher, im Stadt- und Hafnergarten vom 8. bis 10. Juli.

: Ein Programm für Junge und Junggebliebene mit Musik, Märchenerzählungen und Rockmesse am Schlossweiher, im Stadt- und Hafnergarten vom 8. bis 10. Juli. Tour de Friedberg: Radwettkämpfe am Friedberger Berg zur Erinnerung an die berühmte Radwette von Peter Tacho, der im Jahr 1921 den Berg 50 Mal in ununterbrochener Folge hinauf- und hinunterfuhr. Dazu gibt es am 16. Juli ein buntes Rahmenprogramm rund um das Fahrrad am Marienplatz.

Das Harrycane Orchestra spielt in Friedberg. Foto: Harry Cane

Harrycane Orchestra & Friends : Konzert im Schlosshof am 22. Juli.

: Konzert im Schlosshof am 22. Juli. Till Eulenspiegels lustige Streiche : Ein Familienmusical mit der Kleinen Oper Bad Homburg und der Jugendkapelle Friedberg am 23. Juli in der Max-Kreitmayr-Halle.

: Ein Familienmusical mit der Kleinen Oper Bad Homburg und der Jugendkapelle Friedberg am 23. Juli in der Max-Kreitmayr-Halle. Gospelkonzert : Sing and pray im Friedberger Schlosshof am 7. August.

: Sing and pray im Friedberger Schlosshof am 7. August. Heimatsound : Susi Raith & die Spießer am 12. August im Hof des Wittelsbacher Schlosses.

: Susi Raith & die Spießer am 12. August im Hof des Wittelsbacher Schlosses. Theater: Gastspiel der "Jedermann Spielleut" am 13. August im Schlosshof.

Im Stadtrat stießen die Vorschläge auf breite Zustimmung, Lob gab es besonders für die Tour de Friedberg. "Total super", freute sich Sportpflegerin Elisabeth Micheler-Jones (Parteifreie Bürger), vielleicht könne daraus etwas erwachsen. Ulrike Sasse-Feile (SPD) stellte heraus, dass das Programm Raum für Nachwuchskünstler biete. Claudia Eser-Schuberth (Grüne) kündigte an, dass heuer auch die Kinonächte auf dem Marienplatz wieder stattfinden sollen. Die beiden Seniorenpfleger Simone Hörmann von und zu Guttenberg (SPD) und Heinz Schrall (CSU) planen gemeinsam mit dem Seniorenbeirat eine Veranstaltung unter dem Motto "Oldies im Park" mit Bewegungsangeboten, Musik und Bewirtung für die ältere Generation.