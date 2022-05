Kabarett mit Annette Kruhl in Friedberg: "Ich simse, also bin ich"

Plus Von Klingeltönen aus dem Orient und von Männern, die das Flirten verlernt haben. Im Wittelsbacher Schloss in Friedberg amüsierte sich Annette Kruhl über die Smartphone-Kultur.

„Männer, die auf Handys starren“ heißt das neue und siebte Soloprogramm, mit dem Annette Kruhl in Friedberg auftrat. Besonders Schlossmanagerin Sonja Weinfurtner freute sich über ihren prominenten Gast: „Ich habe Annette Kruhl schon vor Corona auf einer Veranstaltung kennengelernt. Jetzt war die Vorfreude umso größer, sie endlich im Wittelsbacher Schloss begrüßen zu dürfen.“