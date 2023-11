Karitativer Christkindlmarkt 2023 in Friedberg: Programm, Termine, Öffnungszeiten

Am Donnerstag startet der Karitative Christkindlmarkt in Friedberg. Alles Wichtige rund um Stände und Rahmenprogramm.

Seit Monaten werden Marmeladen gerührt, Socken gestrickt, Seifen geschöpft, Sterne bemalt - und das alles für den guten Zweck. 20 Gruppen aus Friedberg sind dabei, wenn am Donnerstag, 30. November der karitative Christkindlmarkt eröffnet. Hier das Wichtigste dazu im Überblick.

Bereits zum 52. Mal findet der karitative Christkindlmarkt statt. Seitdem ist er immer weiter gewachsen. Heuer sind es noch einmal zwei Buden mehr, sodass in diesem Jahr 20 Gruppen ihre Waren anbieten. Organisatorin Sasse-Feile sagt: "Es ist ein einzigartiges Sozialwerk der Stadt, an dem Leute aus Wirtschaft, Kultur und Sport teilhaben." Der Erlös - Im Lauf der Zeit kam über eine Million Euro zusammen - fließt in die Ndanda-Hilfe in Tansania sowie in Projekte der Pallottiner in Indien.

21 Bilder Friedberg funkelt am Freitagabend

Vor dem Divano steht auch heuer wieder der Wunschbaum. Christina Jäckle hatte die Idee, den Bewohnerinnen und Bewohnern aus Einrichtungen der Altenhilfe eine kleine Weihnachtsfreude zu machen. So entstand der Friedberger Wunschbaum, den es bereits seit mehreren Jahren gibt. Jeder kann sich dort einen Weihnachtswunsch „pflücken“, diesen besorgen, festlich verpacken und im Altstadtcafé abgeben. So einfach ist es, jemandem eine Freude zu machen.

Zusätzlich zu Geschenkartikeln, Speis und Trank wird auch ein Rahmenprogramm auf die Beine gestellt:

Programm auf dem Karitativen Christkindlmarkt 2023 in Friedberg

30. November: Eröffnungsfeier mit dem Grundschulchor um 18.00 Uhr

2. Dezember: Nikolaus von 16 bis 18.30 Uhr

1. Dezember: Nachwuchsorchester der Jugendkapelle Friedberg um 16.30 Uhr

um 16.30 Uhr 2. Dezember: Hans Jürgen Trinkl mit seinen Bläsern um 17.30 Uhr

mit seinen Bläsern um 17.30 Uhr 3. Dezember: Bläsergruppe Derching um 17.30 Uhr

um 17.30 Uhr Verkauf Christbäume von Manfred Losinger – während den Marktzeiten

– während den Marktzeiten Verkauf kleiner dekorierter Christbäume – während den Marktzeiten

Büchermarkt und Handarbeitsmarkt im Divano – während den Öffnungszeiten ; Sonntag bis 16 Uhr.

; Sonntag bis 16 Uhr. Wunschbaum am Vorplatz des Divano.

Vroni´s Kinderbackstube – während den Marktzeiten

Öffnungszeiten : Donnerstag 16 Uhr bis 20 Uhr, Freitag 16 Uhr bis 20 Uhr, Samstag 13 Uhr bis 20 Uhr, Sonntag 11 Uhr bis 20 Uhr.



: Donnerstag 16 Uhr bis 20 Uhr, Freitag 16 Uhr bis 20 Uhr, Samstag 13 Uhr bis 20 Uhr, Sonntag 11 Uhr bis 20 Uhr. Friedberger Advent: Der Friedberger Advent startet dann am Dienstag, 5. Dezember. (AZ)

