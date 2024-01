Friedberg

05:40 Uhr

Karitativer Christkindlmarkt: Warum ein Teil des Geldes in Friedberg bleibt

Plus Das Benefizprojekt ist wieder sehr erfolgreich. Neben Tansania und Indien profitiert eine lokale Institution. Das ist einem Wunsch geschuldet.

Von Ute Krogull

Es kommt erst zum dritten Mal in der über 50-jährigen Geschichte des karitativen Christkindlmarktes vor: Das Geld wird nicht zwischen der Ndanda-Hilfe in Tansania und der Indien-Mission der Pallottiner aufgeteilt. Das Organisationsteam hat sich dafür entschieden, einen Teil der Summe in Friedberg zu belassen. Es fließt an die Sozialstation.

Im Gespräch mit unserer Redaktion erläutern Fritz Krug, Ulrike Sasse-Feile und Tom Treffler die Gründe für diese Entscheidung. Jahrzehntelang habe es zwei große Adressaten gegeben, das stehe für Zukunft und Verlässlichkeit, so Fritz Krug. Man sei beiden Hilfsprojekten lang und eng verbunden. Nur zweimal sei man davon abgewichen. Nach dem schweren Erdbeben in Süd-Italien im Jahr 1980 fuhr eigens eine Abordnung in die Region und übergab vor Ort 23.000 D-Mark. Es waren andere Zeiten: Der Christkindlmarkt bestand aus nur sechs Gruppen; das internationale Hilfssystem war noch nicht so stark ausgebaut.

