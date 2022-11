Karitativer Weihnachtsmarkt in Friedberg eröffnet

Endlich geht es wieder los. So auch beim Karitativen Christkindlmarkt in Friedberg. Nach zwei Jahren Pause freuen sich Veranstalter und Besucherinnen.

Trotz Nieselregen kamen viele Menschen zur Eröffnung des Karitativen Christkindlmarktes. Fleißig werden Glühweintassen leer getrunken, kleine Andenken gekauft und Bratwürste verputzt – alles für den guten Zweck. Der Erlös des Marktes geht – so steht es auch über dem Platz geschrieben – an arme Menschen. Der Weihnachtsmarkt vor der Jakobskirche geht noch bis Sonntag. Am Dienstag fängt dann der Friedberger Advent an.