Katharina Kabelka ist neue Ansprechpartnerin für Senioren in Friedberg

Plus Von Veranstaltungen bis zu Hilfen zum selbstständigen Wohnen: Die Quartiersmanagerin kümmert sich um die Belange älterer Menschen in den südlichen Ortsteilen.

Friedberg möchte mehr für seine älteren und alten Bürgerinnen und Bürger tun. Dabei geht es um Beratung, um Organisation von Veranstaltungen und Treffen, letztlich aber vor allem auch darum, ihnen möglichst lange ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen. Dazu wurde die gebürtige Friedbergerin Katharina Kabelka als städtische Quartiersmanagerin eingestellt. Als Teilzeitkraft kümmert sie sich speziell um die südlichen Ortsteile; eine mögliche Weiterführung im Norden steht im Raum.