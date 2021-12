Kinder beschenken Kinder am Friedberger Wunschbaum

Der Baum vor dem Friedberger Divano erfüllt Wünsche. Kinder haben kleine Päckchen für andere gepackt.

Nicht nur Senioren, auch Kindern macht der Friedberger Wunschbaum in diesem Jahr eine Freude. Hier können Kinder für andere junge Friedbergerinnen und Friedberger Geschenke aufhängen. Jedes Kind kann sich eines der Geschenke vom Weihnachtsbaum beim Pfarrzentrum St. Jakob aussuchen.

Wer ein Präsent mitbringen möchte, sollte es mit den Eltern in einem Beutel verpacken und kann seinen Namen und einen Gruß beifügen. Auch Erwachsene sind eingeladen, Geschenke an den Baum zu hängen. Die Mädchen und Jungen vom Kindergarten und der Krippe des Kinderhauses St. Johanna machten kürzlich den Anfang und hängten Kleinigkeiten wie Pixie-Büchlein an den Baum.

18 Kindergarten- und Krippenkinder haben den Friedberger Wunschbaum in einen Baum voller Geschenke verwandelt. Foto: Marlene Volkmann

Die Idee sei entstanden, weil es dieses Jahr keine Weihnachtsmärkte gibt, sagt Doris Friedrich aus dem Kinderhaus. Sie habe sich zusammen mit der Stadt Friedberg und dem Aktiv Ring die Frage gestellt : "Wo können wir etwas für Kinder anbieten?" Die Stadt Friedberg hat wieder den Sternenweg als Rundgang für Familien organisiert, der Aktiv Ring ein weihnachtliches QR-Quiz. Zusätzlich wurde nun der Wunschbaum für Senioren, den es schon mehrfach gab, erstmals auch zum Geschenkebaum für Kinder.

Kleine Geschenke für alle Menschen in Friedberg

"Ich finde , für die Jüngeren soll es auch etwas geben", so Friedrich. Das Thema Solidarität und Nächstenliebe sei schon zu St. Martin im Kindergarten aufgekommen. Der Grundgedanke hinter "Kinder für Kinder" sei, dass alle etwas füreinander machen. Die Kinder werden so am Alltagsgeschehen in ihrer Heimatstadt beteiligt.

Auch die Eltern waren begeistert von der Aktion, erzählt Friedrich. Es geht dabei zudem um ein Gemeinschaftsgefühl. Erst wird in der Familie ein Geschenk vorbereitet, dann wird es mit anderen Kindern zusammen an den Baum gehängt. Am Ende steht dann die Stadtgesellschaft, in die die Kindergarten- und Krippenkinder integriert werden. Die Aktion endet an Weihnachten.

Lesen Sie dazu auch