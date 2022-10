Kindergarten- und Kitaplätze sind knapp – wie jedes Jahr

Plus Die Gemeinden im Raum Friedberg versuchen gegen den Kitaplatz-Mangel anzukämpfen - den Fachkräftemangel können sie aber nicht kompensieren.

Jedes Jahr stehen Familien im Raum Friedberg vor demselben großen Problem: Es fehlt ein Platz für die kleinsten Mitglieder, obwohl ein Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung besteht. Wie sieht es nach dem Start des neuen Kindergartenjahres aus? Wir haben uns in den Rathäusern umgehört.