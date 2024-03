Friedberg/Kissing

06:00 Uhr

"Bahnhof wurde regelrecht zerstört": Bürger ärgern sich über FCA-Graffiti

Plus In Kissing und Friedberg kommt es immer wieder zu Sachbeschädigungen durch FC-Augsburg-Ultras. Die Beseitigung der Schmierereien kostet Zeit und vor allem Geld.

Von Philipp Holzhey

In Kissing stechen sie einem sofort ins Auge: Die Unterführung, die Wände und Glasscheiben sind übersät mit großen Schriftzügen und Kritzeleien. In den vergangenen Wochen kam es besonders an den Bahnhöfen der Stadt Friedberg und der Gemeinde Kissing vermehrt zu Vandalismus. Neben Graffiti und Aufklebern wurde auch ein Anzeigendisplay am Bahnsteig mit Steinen eingeworfen. Speziell die Sprühereien sind ein altbekanntes Problem, das die Kommunen schon seit vielen Jahren begleitet. Die fragwürdigen Wandmalereien zu entfernen, kostet neben Zeit vor allem auch viel Geld, da eine Sonderreinigung durchgeführt werden muss. Die Redaktion erreichten mehrere Beschwerden. Eine Bürgerin hat genug davon: "Der Bahnhof in Kissing wurde von Graffitis regelrecht zerstört. Es muss etwas geschehen", fordert sie, zumal oft klar zu sein scheint, wer für die Schmierereien verantwortlich ist.

LA07 ist die Abkürzung für die Fangruppe Legio Augusta und die 07 verweist auf das Gründungsjahr des Augsburger Traditionsvereins Foto: Anna Katharina Schmied

FCA-Ultras sollen für Graffiti in Kissing und Friedberg verantwortlich sein

Parolen wie Legio Augusta, LA07 und "Max und Dani - Ultras sterben nie" sind am Kissinger Bahnhof zu lesen. Sprüche, die die Ultraszene des FC Augsburg als potenzielle Verursacher erkennen lassen. Der Spruch zu Max und Dani war auch schon als großes Banner in der WWK-Arena des FC Augsburg zu sehen, um zweier verstorbener Mitglieder der Fangruppierung zu gedenken. Der Verein verweist auf Anfrage unserer Redaktion darauf, dass versucht wird, gemeinsam mit dem Fanprojekt für dieses Thema zu sensibilisieren und sich für eine legale Graffiti-Kultur auf extra zur Verfügung gestellten Flächen einzusetzen. Zudem verurteilt der Verein Sachbeschädigungen und Vandalismus, die mit dem Klub in Zusammenhang stehen könnten, warnt aber gleichzeitig vor Vorverurteilungen gegenüber einzelnen Fangruppen. Speziell die Aufkleber seien im freien Verkauf erhältlich, womit Sachbeschädigungen nicht zwangsläufig auf Ultras zurückzuführen seien. Die Ultraszene selbst hat auf eine Anfrage unserer Redaktion bisher nicht reagiert.

