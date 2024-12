Kommt eine neue Obdachlosenunterkunft in Friedberg-West?

Es ist kalt in Friedberg. Nachts sogar eisig kalt. Wie schön, jetzt im warmen Heim zu sitzen. Bei Kerzenschein, vielleicht sogar am Kachelofen. Doch was ist, wenn kein wärmender Ort zur Verfügung steht? Was tun, wenn man auf einmal ohne Obdach auf der Straße steht? „Obdachlosenunterbringung ist gut gemacht, wenn Obdachlosigkeit nicht sichtbar ist,“ so Thomas Gunzl von der Stadt Friedberg. Niemand muss in der Kälte übernachten. Denn auch wenn die Situation gerade zu Beginn des Winters nicht optimal ist – brenzlig ist es in der Stadt noch nicht.

