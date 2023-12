Kraft und Konservierung: So läuft der Aufbau der Mittelalter-Ausstellung

Die Schau zum Frühmittelalter in der Region steht vor der Tür. Mehrere Jahre planten die Organisatoren – die letzten Handgriffe in Friedberg sind teils Schwerarbeit.

Noch ist alles im Fluss. Folie überspannt so manche Vitrine, eine Leiter zeugt von noch notwendigen Arbeiten an der Beleuchtung. Dennoch ist bereits deutlich zu erkennen, dass im Museum im Wittelsbacher Schloss in wenigen Wochen eine Ausstellung beginnt. Am 16. Dezember startet die Schau "Zwischen Baiern und Schwaben - Das Lechtal im frühen Mittelalter", die bis zum 17. März dauert. Drei Jahre planten die Organisatoren an der Veranstaltung. Ein Aspekt kam ihnen dabei zugute.

Mehrere hundert Ausstellungsstücke sind im Friedberger Schloss zu sehen. Gezählt haben die Organisatoren sie nicht. "Das ist schwierig, weil wir ja von einem Gefäß auch mehrere Scherben haben können", sagt Museumsleiterin Alice Arnold-Becker. Letztlich ist das bei der Vorbereitung einer solchen Schau aber das geringste Problem. Unzählige Gespräche müssen geführt werden, im Fall der Friedberger Ausstellung vor allem mit Akteuren aus der Region. Gemeinden, Museen, historische Vereine - aus vielen Bereichen kommen die Artefakte. "Die waren total begeistert, das habe ich so noch nicht erlebt", berichtet Arnold-Becker. So besteht die komplette Ausstellung aus Leihgaben. Viel Hilfe habe man auch von der Stadtarchäologie Augsburg, dem Landesamt für Denkmalpflege und der Archäologischen Staatssammlung bekommen.

In Friedberg gibt es bald uralte Dinge zu sehen

Vorteilhaft für die Verhandlungen war, dass die Archäologen Volker Babucke und Dr. Ursula Ibler ihren Schwerpunkt in der frühmittelalterlichen Geschichte haben. Die beiden sind hauptsächlich verantwortlich für die inhaltliche Planung der Schau. "Man kennt die Leute teils seit 30 Jahren. Viel ging über persönliche Beziehungen", sagt Babucke. So konnten sie einen breiten Fundus an Gegenständen zusammentragen. Es sind Alltagssachen wie Nadeln dabei, aber auch äußerst wertvolle Dinge. Beispielsweise eine Schnalle aus einer Walrippe, auf der das biblische Wunder von Jona bildlich dargestellt ist.

Die Ausstellung ist noch nicht ganz fertig aufgebaut. Foto: Bill Titze

Das alles muss angemessen aufbewahrt werden. Davon künden Geräte, die die Luftfeuchtigkeit anzeigen. Die Standards sind dabei unabhängig vom Alter. Letztlich hängt es vom Material ab, wie streng die Vorgaben sind. Bei Metallen zum Beispiel ist das Licht relativ unerheblich.

Der Aufbau der Ausstellung in Friedberg ist Schwerarbeit

Die Konservierung ist das eine, aber natürlich müssen die Sachen erst einmal ins Museum gebracht werden. Wie anstrengend das sein kann, lässt der große Rohling eines Mühlsteins ahnen. Mehrere hundert Kilogramm wiegt er. Die Kraft von fünf Männern des Bauhofs war nötig, um ihn auf eine Ausstellungsvitrine zu hieven. Die Vitrinen selbst sind ebenfalls ziemlich schwer. "Wir sind froh, dass die Sachen bei dem Wintereinbruch am Wochenende schon hier drin waren", sagt Arnold-Becker.

Um den Besucherinnen und Besuchern die Zeit näherzubringen, setzen die Organisatoren nicht nur auf Fundstücke. Darüber hinaus gibt es zwei Filme sowie eine Vielzahl von Zeichnungen zu sehen. Für die Kinder bietet die Ausstellung eine Art Schnitzeljagd und ein Mitmachspiel. Sie können in Boxen Gegenstände aus der Zeit erfühlen. Für die Archäologin Ursula Ibler sind diese Komponenten in ihrer Gesamtschau wichtig. "Wir wollen möglichst viel transportieren, die Sachen stehen ja nicht für sich." Noch ist das ein oder andere noch nicht an seinem Platz - aber es ist ja auch noch etwas Zeit bis zum Ausstellungsbeginn.