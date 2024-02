Lions Club Friedberg spendet über 32.000 Euro aus Adventskalender-Verkauf

Auch 2023 war das Interesse am Friedberger Adventskalender riesig. Mit den Verkaufserlösen konnte der Lions Club über 32.000 Euro für den guten Zweck spenden.

Mit 741 von Friedberger Unternehmen gestifteten Preisen konnte der Lions Club Friedberg erneut viele Gewinner und Gewinnerinnen glücklich machen. Die 5700 Exemplare des Friedberger Adventskalenders wurden 2023 für sieben Euro pro Stück verkauft und erbrachten nach Abzug der Kosten eine Spendensumme von über 32.000 Euro. Bei Kaffee und Schnittchen in der Vinzenz-Pallotti-Schule durften sich die Vertreterinnen und Vertreter der begünstigten Organisationen über die Spenden freuen und auch gleich verkünden, welchem Zweck die Gelder jeweils zugeführt werden sollen oder bereits wurden.

Boris Aschenbrenner, der die vergangenen drei Jahre für den Friedberger Adventskalender verantwortlich war, überbrachte zum letzten Mal die guten Nachrichten an die Begünstigten und kündigte bei der Gelegenheit auch gleich die Übergabe an seine beiden Nachfolger Hannes Kölnsperger und Helmut Börner an. Durch den in den vergangenen Jahren immens gestiegenen Aufwand wurde beschlossen, die Arbeit zukünftig auf mehrere Schultern zu verteilen. Laut Aschenbrennen bedeutet der Adventskalender inzwischen elf Monate Arbeit. Nur der März sei frei.

Adventskalender Anton Oberfrank hat das Titelbild für den Adventskalender 2023 des Lions Club Friedberg gestaltet. Foto: Anton Oberfrank

Unter den Spendenempfänger waren neben dem Leserhilfswerk Kartei der Not auch die Vinzenz-Pallotti-Schule, das Gymnasium Friedberg, das Kinderheim Friedberg, das THW Friedberg, der Förderverein First Responder Dasing, das Kissinger Rote Kreuz, die Wasserwacht Friedberg, der Freundeskreis Friedberger Musiksommer, der Kneipp-Verein, das Bürgernetz Friedberg, die Kunstschule Friedberg, der Förderverein der Konradin-Realschule sowie die Sozialstation Augsburg, Hochzoll, Friedberg und Umgebung. Bei der Verteilung der Gelder wurde besonders darauf geachtet, regionale Aktionen zu unterstützen. Die Auswahl der Begünstigten wird per Abstimmung unter den Mitgliedern des Lions Club Friedberg getroffen. Vorschläge kann jeder Bürger und jede Bürgerin einbringen.

Anton Oberfrank gestaltet Friedberger Lions-Adventskalender

Für das Motiv des Adventskalenders sorgte wie auch schon in den vergangenen Jahren wieder der ehemalige Rektor der Konradin-Realschule, Anton Oberfrank, der auch in Zukunft die Gestaltung übernehmen wird. Ideen für den nächsten Kalender hat er bereits im Kopf.