Friedberg

vor 35 Min.

Mehr Zeit für Energy-Dance: Uschi Seyler will Kneipp-Vorsitz abgeben

Plus Uschi Seyler möchte nach 15 Jahren als Vorsitzende des Friedberger Vereins ihr Amt abgeben. Über ein Ehrenamt, das jeder schätzt, aber keiner ausführen will.

Von Anna Faber

Wenn der Kneipp-Verein am Freitag einen neuen Vorstand wählt, hofft Uschi Seyler auf eine Nachfolge. Die 67-Jährige ist seit 15 Jahren Vorsitzende, "nun ist es an der Zeit, einen Schritt zurückzutreten". Einen Interessenten oder eine Interessentin für das Amt gibt es allerdings noch nicht. Das Ehrenamt bedeute viel Zeit im Büro und keine Bezahlung. Seyler könnte sich aber vorstellen, dass sich das ändert: "Mit neuen Impulsen kann der Nachfolger dafür sorgen, dass mehr Geld übrig bleibt und eine Teilzeitstelle bezahlbar ist." So oder so, jemand Neues muss die Sache angehen.

Die Friedbergerin war schon bei der Gründung des Ortsvereins vor 34 Jahren dabei. Die Kneipp-Philosophie hatte sie überzeugt. Bei der Gründung begleitete Seyler eigentlich nur eine Freundin, dann wurde sie kurzerhand gefragt, ob sie nicht Schriftführerin sein könne. Seitdem ist Seyler Teil des Ehrenamts. Vor 15 Jahren übernahm sie den Vorsitz. "Ich wollte den Gesundheitsgedanken unter die Leute bringen und zu einem besseren Image beitragen", erklärt die 67-Jährige. Kneipp sei nicht nur Kaltbaden für alte Leute. Zudem wollte Seyler als Vorsitzende neben dem Ruf auch den tatsächlichen Altersdurchschnitt senken.

