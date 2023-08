Mehrere Feuerwehren im Einsatz: Brand in Friedberger Möbelhaus

In einem Einrichtungshaus in Friedberg brennt es. Es kommt zu einem Großeinsatz mit drei Feuerwehren. Der Brandherd ist bekannt, die Ursache des Feuers offen.

Zu einem Großeinsatz ist es in der Nacht von Montag auf Dienstag in Friedberg gekommen. Gegen 1 Uhr löste eine Brandmeldeanlage in einem Einrichtungshaus in der Augsburger Straße aus. Wie sich vor Ort herausstellte, war eine mit Essensresten gefüllte Plastikwanne aus ungeklärter Ursache in Brand geraten.

Brand in Einrichtungshaus: Ursache ist unklar

Die Wanne befand sich laut Polizei im dritten Obergeschoss des Einrichtungshauses. Das Feuer löste die Sprinkleranlage aus, die Feuerwehr konnte den Brand schließlich löschen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Im Einsatz waren die Feuerwehren Friedberg, Stätzling und Rederzhausen. (AZ)