Friedberg

vor 34 Min.

Mit dem Allgäu-Schwäbischen Musikbund durch die Klangwelten der Blasmusik

Die Musikerinnen und Musiker aus Althegnenberg, Schmiechen, Friedberg und Mering zogen mit dem Marsch "Dir zum Gruß" in die Max-Kreitmayr-Halle ein.

Plus Das Bezirkskonzert des ASM im Landkreis Aichach-Friedberg gestalteten vier Musikvereine und fanden sich nach langer Pause in der Max-Kreitmayr-Halle in Friedberg ein.

Von Manuela Rieger Artikel anhören Shape

Geboten wurde für die Zuhörer und Zuhörerinnen so einiges: Von Pop über Polka, Walzer und Marsch bis hin zu klassischer Konzertmusik spannte sich der musikalische Bogen. Die Musikvereine Schmiechen und Althegnenberg, die Friedberger Stadtkapelle und das Jugendorchester der Kolpingkapelle aus Mering gaben ihr Bestes und begeisterten die Zuhörer. Der Meringer Kulturbeauftragte und Bezirksvorsitzende des ASM Klaus-Dieter Ruf begrüßte zusammen die Musikantinnen und Musikanten und erklärte dem Publikum, warum das Konzert nun Neujahrskonzert heißt: Im Herbst haben die Musikkapellen alle so viele Auftritte, dass es immer schwieriger werde, Musikkapellen für einen bestimmten Termin auf die Reihe zu bekommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen