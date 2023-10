Motorradfahrer wird bei Unfall in Derching verletzt

In einer scharfen Kurve verliert ein 16-Jähriger die Kontrolle über sein Motorrad und stürzt.

Zwischen der Ortsverbindungsstraße zwischen Derching und Frechholzhausen kam es am Freitagabend zu einem Verkehrsunfall. Der 16-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades stürzte im Bereich einer scharfen Kurve und verletzte sich. Mit einem Rettungswagen wurde der 16-Jährige mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. (AZ)