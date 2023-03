Friedberg

Jugendliche bringen mit Muskelkraft nachhaltige Schokolade nach Friedberg

Plus Vier Jugendliche aus Aichach-Friedberg treten in die Pedale, um emissionsfreie Schokolade aus Amsterdam nach Augsburg zu transportieren.

Eine biologische, nachhaltige und faire Schokolade, die zudem ein Genuss ist - das hört sich an wie ein Märchen. Und doch gibt es sie auch hier im Landkreis zu kaufen. Über die Osterferien fährt eine Gruppe von vier Jugendlichen und drei Betreuern nach Amsterdam, um die Schokolade mit dem Fahrrad nach Augsburg zu transportieren. Alles mit reiner Muskelkraft - die Schokolade ist somit emissionsfrei. "Das wird ein Abenteuer-Action-Urlaub, gekoppelt mit einer Aktion für die Nachhaltigkeit!", erzählt der Organisator Johannes Kucera.

Jugendarbeiter Kucera organisiert für die Jugend aus dem Landkreis Aichach-Friedberg diese Jugendschokofahrt. Die Idee ist angelehnt an die deutschlandweite Schokofahrt, die eine Woche später stattfindet. Darunter muss man sich eine dezentral organisierte, private Fahrradtour vorstellen, die sich zum Ziel gesetzt hat, faire Schokolade aus Amsterdam abzuholen und in die jeweiligen Städte der Radler zu liefern. Für David Enderle, Lorenz Heigemeir, Vadim Lonidov und Franzi Reindl aus dem Wittelsbacher Land bedeutete das also, 850 Kilometer zu radeln - und das mit dem zusätzlichen Gewicht der transportierten Schokolade. Zwölf Tage werden sie unterwegs sein, sich selbst versorgen und in diversen Jugendzentren und Vereinsheimen unterkommen. Los geht es am 2. April.

