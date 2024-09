Nach drei Jahren Sanierung eröffnet St. Afra im Felde wieder

Die Wallfahrtskirche St. Afra steht der Überlieferung nach an jener Stelle, wo die Heilige im Jahr 304 für ihren Glauben hingerichtet wurde. Der heutige barocke Bau wurde ab 2021 saniert, nachdem eine Untersuchung 2020 statische Mängel festgestellt hatte. Im Rahmen der Arbeiten wurde auch die barocke Ausmalung des Kirchenraums wiederhergestellt sowie das Gotteshaus liturgisch neu ausgestattet. Die Kirche gehört dem Bischöflichen Stuhl von Augsburg, wird aber von der Pfarrei St. Jakob aus verwaltet und betreut.

Festgottesdienst mit Bischof Bertram Meier

Ein solches Fest hat die Wallfahrtskirche St. Afra im Felde wohl schon länger nicht mehr gesehen: Nach fast dreijährigen Sanierungsarbeiten war Bischof Bertram Meier am Samstagabend in „seiner“ Kirche zu Gast, um das Gotteshaus feierlich wiederzueröffnen. Im Fokus seiner Festpredigt stand dabei die namensgebende Heilige selbst, die trotz ihrer vor über 1700 Jahren abgeschlossenen Lebens- und Leidensgeschichte immer noch eine Inspiration sein könne. Afra, die im Rahmen der Christenverfolgung für ihren Glauben sterben musste, stehe stellvertretend für unzählige Menschen im Laufe der Geschichte, denen von anderen Gewalt angetan werde, so der Geistliche. Diese Kreislauf von Leid und Gewalt müsse für alle Christen ein „Stachel im Fleisch“ sein und ein steter Ansporn, für eine bessere Welt zu kämpfen - im Andenken an die heilige Afra und vieler anderer, die ein Opfer solcher Gewalt geworden seien. Stadtpfarrer Steffen Brühl freute sich über die gelungene Restaurierung des barocken Kleinods und betonte seinerseits ebenso die „schmerzliche Aktualität“ der spätantiken Heiligen. Die anwesenden Festgäste waren von der durch Architekt Christian Huber koordinierten Sanierung beeindruckt und sprachen den Beteiligten ihre Anerkennung aus.

Schlicht und doch in voller Pracht zeigt sich die Wallfahrtskirche St. Afra im Felde nach der Wiedereröffnung. Foto: Julian Schmid

Es glänzt und strahlt in der Wallfahrtskirche. Foto: Julian Schmid

Bischof Bertram Meier bei der Predigt von der neuzeitlichen Afradarstellung von Georg Chorherr. Foto: Julian Schmid

Stadtpfarrer Pater Steffen Brühl freut sich über die gelungene Sanierung. Foto: Julian Schmid

Die Vergoldungen des Stucks glänzen wieder. Foto: Julian Schmid

Eine Marienfigur wurde von den Bürgerinnen und Bürgern der St. Afra-Siedlung gestiftet. Foto: Julian Schmid

Während der Sanierung informierte sich auch die Kirchenverwaltung über den Fortschritt der Arbeiten. Foto: Julian Schmid

St. Afra im Felde wurde an der Stelle errichtet, wo die Heilige für ihren Glauben hingerichtet wurde. Foto: Julian Schmid

Der auferstandene Heiland zeigt seine Wunden. Foto: Julian Schmid

Nach drei Jahren Sanierungszeit wurde die Wallfahrtskirche St. Afra im Felde wiedereröffnet Foto: Julian Schmid