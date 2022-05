Friedberg

18:00 Uhr

Nachbarn laufen Sturm gegen neue Wohnblocks am Hagelmühlweg

Plus Ein großes Grundstück in Friedberg-Süd soll bebaut werden. Die Stadt steht zwischen den Fronten: Sowohl Nachbarn als auch Investorin haben Anwälte genommen.

Von Ute Krogull

Unter dem Titel "Wohnen an der Romantischen Straße" bewirbt der Projektentwickler BPD 24 neue Wohnungen in Friedberg. Die "Romantische Straße" ist in diesem Fall der Hagelmühlweg in Friedberg Süd. Die Menschen, die dort leben, würden dieses Stück Romantik gern erhalten. Ihr Blick schweift seit Jahrzehnten frei über eine Wiese. Dass sie irgendwann bebaut werden würde, war klar. Doch wie das nun geschehen soll, darüber sind sie sauer. Über 55 Einwendungen gibt es ihnen zufolge zur zweiten Auslegung des Bebauungsplans. Aber nicht nur die Nachbarschaft wehrt sich: Auch die BPD, eigener Aussage zufolge, einer der größten Projekt- und Gebietsentwickler in Europa, macht Druck - in die entgegengesetzte Richtung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen