Pallottiner zeigen am Friedberger Christkindlmarkt Gesicht

Beim karitativen Christkindlmarkt sind heuer auch die Pallottiner dabei. Neben Honig, Hirschsalami und Apfelsaft gibt es auch ein Angebot mit einer besonderen Geschichte.

Wenn in diesem Advent zum 52. Mal der karitative Christkindlmarkt in Friedberg stattfindet, sind diesmal auch die Pallottiner mit einem eigenen Stand präsent. Mit welchen eigenen Produkten der Pallotti-Stand bestückt werden könnte, darüber beriet eine Arbeitsgruppe.

Das Ergebnis: Verkauft werden verzierte Kerzen und Taschen aus Perlen von Kindern aus Malawi, Tücher aus Indien, Honig aus dem Friedberger Park, Apfelsaft aus Konstanz, Hirschsalami aus Hofstetten, Zwetschgenschnaps und Bodenseewein vom Hersberg, das Afrika-Foto-Buch von Bruder Bert und Nuss-Ringe aus Brasilien. Außerdem gibt es heißen Apfel-Gin im Angebot.

Pallottiner verkaufen Rosenkränze aus Indien

Ein weiteres Verkaufsstück hat eine ganz besondere Geschichte. Eine Frau aus Indien knüpft farbenfrohe Rosenkränze. Sie erkrankte im Alter von drei Jahren an Kinderlähmung und ist seitdem an den Rollstuhl gefesselt. Da ihre Mutter ebenfalls früh starb und ihr Vater sich nicht um sie kümmerte, kam sie im Heim Shantidhama der Pallottiner unter. Dort kocht sie und trägt durch die Herstellung von Rosenkränzen zum Unterhalt des Hauses bei. An dieses Heim für alte und verlassene Menschen geht auch ein Teil der Erlöse des Markts.

"Alle Artikel gibt es, solange Vorrat reicht", sagt Pater Christoph Lentz, der Rektor des Friedberger Pallottihauses. Den heißen Apfel-Gin schenken die Pallottiner aber sicher bis zum Schluss aus. "Wichtig ist es uns dabei aber vor allem, dass wir ansprechbar für die Menschen sind und uns in der Stadt zeigen", ergänzt Missionssekretär Pater Reinhold Maise. Eine Besonderheit ist, dass der Stand nicht nur von Pallottinern bestückt wird, sondern auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Provinzialats. (AZ)