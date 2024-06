Friedberg

Party in Weiß: Die White Night im Friedberger Schloss kommt gut an

Plus Die erste „White Night“ begeistert im Schlosshof. Dabei bietet Musik von Domenico Salerno, Salvatore Rosario, Denschi und Geigerin Evgenia Dolce Vita in Friedberg.

Von Christine Hornischer

Manche Sommernächte sind nicht nur heiß, sondern weiß: Unter Beweis stellten das im Friedberger Schlosshof rund 450 gut gelaunte Gäste, die die erste sogenannte „White Night“ in Friedberg feierten, ganz in weißer Kleidung. „Endlich mal eine Party, bei der alle Generationen zum Zug kommen“, hörte man mehr als einmal aus der fröhlichen Menge. Die Veranstalter Johanna Gindorfer und Martin Birkert waren positiv überrascht von dieser Resonanz. „Ich hätte locker noch 100 Karten verkaufen können“, sagte Birkert. Und Gindorfer ergänzte: „Wir wollten einfach mal etwas völlig Neues bringen. So etwas gab es hier noch nie.“ Die beiden haben mit ihrer Idee ins Schwarze getroffen.

Musikalische Untermalung im Friedberger Schloss

Den musikalischen Willkommensgruß übernahm Geigerin Evgenia, die ihrem Instrument faszinierende Töne entlockte. Sie fiedelte mal zart und behutsam, dann wieder in artistischer Geschwindigkeit und mit ihren ganz eigenen Facetten. Nach ihr übernahm Denschi Fuchs aus der Band rund um Domenico Salerno das Mikrofon. Besonders ihre Interpretation des Klassikers „I will always love you“ kam beim Publikum hervorragend an.

