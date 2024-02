Partyplanung läuft: Jugendclub Friedberg lädt zur Tiefgaragenparty

Ein riesiger Erfolg, genauso wie vergangenes Jahr: Das ist Ziel der Faschingsparty in der Garage Ost. Der Jugendclub plant Änderungen im Konzept.

Nach der tollen Stimmung und den hohen Besucherzahlen im vergangenen Jahr geht der Jugendclub Friedberg mit neuer Energie ans Werk. Die Jugendlichen können nach dem Faschingsumzug in der Tiefgarage Ost zusammen feiern. Dem Vorstand des Jugendclubs schwebt eine Änderung des Konzepts vor. Auf eine Genehmigung vonseiten der Stadt wird noch gewartet. Um den Platz bestmöglich zu nutzen und eine ausgelassene Partyatmosphäre zu schaffen, soll das Layout der Feierfläche geändert werden. Auf welche Neuerungen sich die Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr freuen dürfen.

18 Bilder Die besten Fotos von der Tiefgaragenparty in Friedberg Foto: Julius Reinmuth

2023 konnte die Party einen riesigen Erfolg verzeichnen. Das lag laut dem Vorsitzenden des Jugendclubs Julian Schalk nicht zuletzt auch am schönen Wetter. "Die Leute haben uns schon fast überrannt", berichtet er. Noch während des Abends mussten mehrmals Getränke nachgekauft werden. Dank der guten Organisation gab es laut Julian Schalk trotzdem keinen Polizei- oder Krankenwageneinsatz, der auf die Tiefgaragenparty zurückzuführen war. Um diesen reibungslosen Ablauf weiterhin zu gewährleisten, kümmert sich die Stadt auch dieses Jahr wieder um ausreichend Security. Auch durch Sachleistungen für Feuerwehr, Sanitätsdienst und Toiletten unterstützt die Kommune den Jugendclub, wo es nur geht.

Der Einlass vor der Garage soll 2024 überdacht sein

Eine Änderung zeigte 2023 schon Erfolg: Ein separater Raucherbereich hat dafür gesorgt, dass der Einlass schneller funktionierte. Dieser Bereich soll in diesem Jahr noch vergrößert werden. Der Eingangsbereich soll außerdem mit einem großen Zelt überdacht werden. "Nur für den Fall, dass wir dieses Jahr nicht so ein Glück mit dem Wetter haben", ergänzt Julian Schalk.

Geplant ist der Einlass für alle ab 16.30 Uhr. Wie gewohnt wird nach Alter unterschieden und es werden verschieden farbige Bändchen verteilt. Dadurch soll unter anderem in der Garage kontrolliert werden, dass keine Minderjährigen im Ü-18 Bereich feiern. "Da die Party sowieso für alle um 24 Uhr endet, gibt es keine unterschiedlichen Regeln für Ü-16 und Ü-18-Jährige", erklärt Julian Schalk. Lediglich die unter 16-Jährigen müssten laut ihm die Party bis 18 Uhr verlassen.

Zusätzliche Fluchtwege sorgen für mehr Sicherheit

Langjährigen Feiernden wird beim Betreten der Party jedoch einiges unbekannt vorkommen: Der Ü-18 Bereich soll auf jeden Fall vergrößert werden, was natürlich bedeutet, dass der Ü-16 Bereich an Fläche verliert. Zusätzliche Fluchtwege sollen für mehr Sicherheit sorgen, und auch der DJ wird voraussichtlich die Seite wechseln. "Geplant sind drei bis vier Bars. Das hängt davon ab, ob die Stadt in den nächsten Tagen unseren Antrag genehmigt", sagt Julian Schalk. Bisher gab es eine Schnapsbar für alle über 18, die beliebte Despo-Bar und eine große Bierbar. "Wir planen, die große Bierbar in der Mitte zu teilen. Dann gibt es sozusagen zwei Bierbars." In der Mitte soll dafür Platz für einen zusätzlichen Fluchtweg geschaffen werden.

Im Moment hofft der Vorstand noch auf eine Genehmigung seiner Pläne. Wenn alles klappt, ist Julian Schalk zuversichtlich: "Letztes Jahr waren alle Gäste glücklich." Und das ist natürlich auch das Hauptziel der diesjährigen Feier.