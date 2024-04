Passantin beobachtet Koffer-Diebin in Ludwigstraße

Eine Frau entwendet einen Koffer, der vor einem Geschäft in der Friedberger Ludwigstraße steht. Eine Passantin beobachtet den Diebstahl.

Am Donnerstag kam es in einem Friedberger Einkaufsgeschäft zu einem Ladendiebstahl. Gegen 15:10 Uhr konnte eine aufmerksame Passantin beobachten, wie in der Ludwigstraße eine bislang unbekannte Täterin einen Koffer entwendet, der vor dem Geschäft abgestellt war.

Es handelt sich dabei um einen schwarzen Koffer mit bunten Farbstreifen. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf circa 80 Euro. Die Polizei Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)