Personalmangel bremst Friedberger Buslinien aus

Fahrgäste beklagen sich über Probleme mit den AVV-Buslinien in Friedberg. Busse kommen zu spät oder gar nicht, manchmal halten sie nicht an.

Plus Busse kommen zu spät, fallen aus oder halten nicht. Angeblich fahren Fahrer auch mal zwischendrin zum Tanken. Die Firma Demmelmair entschuldigt sich bei den Fahrgästen.

Von Ute Krogull

Es herrscht Unzufriedenheit bei Fahrgästen der AVV-Buslinien in Friedberg. Eine ganze Liste von Problemen hat Henning Edeler aufgestellt: Busse kommen zu spät, fahren an Haltestellen vorbei, halten nicht, obwohl die Stopp-Taste gedrückt wurde, kommen gar nicht. Er und andere Fahrgäste berichten davon, dass manchmal Busfahrer während der Route zum Tanken fahren. Auf Nachfrage unserer Redaktion zeigt sich: Dem AVV und dem Busunternehmen Demmelmair sind die Probleme bekannt. Doch woran liegen sie und vor allem: Was wird dagegen unternommen?

