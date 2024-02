Friedberg

vor 18 Min.

Petition gegen neue Häuser im Friedberger Rothenberg-Viertel

Die Bäume am Rand des Friedberger Rothenberg-Viertels wurden gefällt.

Plus Nach der Rodung des Wäldchens versuchen Nachbarn, eine Bebauung am Friedberger Stadtrand zu verhindern – mit einer Petition und einem Brief an den Landrat.

Von Ute Krogull

Die Rodung des Wäldchens am Rand des Rothenberg-Viertels hat Menschen in der Nachbarschaft entsetzt. Seit 2001 beschäftigen sich Stadtrat und Verwaltung mit der Bebauung des 7000 Quadratmeter großen Areals; Ende Januar hatte der Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss dem Bebauungsplan zugestimmt; Anfang Februar fällte der Eigentümer den Großteil der Bäume am Friedberger Stadtrand. Nun versuchen Nachbarn mit einer Petition, die Bebauung trotz des Beschlusses zu verhindern. Dafür haben sie über das Portal "Open Petition" eine Onlinepetition initiiert.

Die Petition steht unter dem Motto "Rettet die grüne Oase am Rothenberg". Das Ehepaar Gebert, das sie ins Leben gerufen hat, setzt seine Hoffnung auf das Landratsamt, welches noch eine Änderung des Flächennutzungsplans genehmigen müsse. Über 50 Menschen haben bisher den Aufruf unterzeichnet, in erster Linie aus Gründen des Naturschutzes und aus Sorge vor Flächenversiegelung, wie in den Kommentaren auf der Open-Petition-Seite nachzulesen ist.

