Friedberg

17:45 Uhr

Pläne für Windräder sorgen in Friedberg für Diskussionen

Auch rund um Friedberg werden in einigen Jahren bedeutend mehr Windräder zu sehen sein.

Plus Der Informationsabend der Stadt über Standorte für Windräder stößt auf großes Interesse. Bürger und Bürgerinnen sorgen sich um den Derchinger Forst.

Ist es sinnvoll, Bäume abzuholzen, um Windräder zu bauen? Welches Mitspracherecht haben Bürgerinnen und Bürger beim Thema Windkraft? Wie beeinflussen die Standorte die Ortsentwicklung? Um solche Fragen ging es bei einer Informationsveranstaltung der Stadt Friedberg rund um die geplanten Konzentrationsflächen in Derchinger Forst, Erlauholz und Landmannsdorfer Forst.

Das Interesse war groß: Fast alle Stühle in der Mensa der Grund- und Mittelschule waren besetzt. Auch Mitglieder von Stadtrat, Bürgerinitiativen und Verbänden nahmen teil. Hintergrund der geplanten städtischen Maßnahmen ist das neue Gesetz zur Erhöhung und Beschleunigung des Ausbaus von Windenergieanlagen. In Bayern sollen 1,1 Prozent der Landesfläche bis 2027 für Windkraft zur Verfügung stehen, bis 2033 sollen es 1,8 Prozent sein. Die Erfüllung dieser Flächenermittlung delegierte der Freistaat an die regionalen Planungsverbände. Für Friedberg ist der Planungsverband Augsburg zuständig. Um selbst entscheiden zu können, welche Areale als potenzielle Windkraftgebiete definiert werden, entschied sich der Stadtrat zu einer Änderung des Flächennutzungsplans: Konzentrationsflächen im Stadtgebiet sollen für Windkraftanlagen ausgewiesen werden. Infrage kommen hierfür die oben genannten Flächen.

