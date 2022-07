Die Welt von Schlagzeuger Harry Alt war schon immer voller Musik

Der Schlagzeuger arbeitet als Musiklehrer, auch in Friedberg. Sein Herz gehört dabei dem Oriental Jazz. Mit dem Harrycane Orchestra tritt er nun am Freitag, 22. Juli, im Schlosshof auf.

Oriental Jazz, das ist eine Kombination aus arabischer Melodik kombiniert mit sanftem, westlichen Jazz. Der außergewöhnliche Sound ist am Freitag, 22. Juli, im Friedberger Schlosshof zu hören. Er ist das Steckenpferd von Harry Alt. Die Schönheit dieser Musik will er dem Friedberger Publikum in einem Konzert mit seiner Band Harrycane Orchestra näher bringen. So international die Musikrichtung von Harry Alt ist, so bayerisch zeigt sich seine Herkunft.

Warum gerade so eine exotische Stilrichtung wie orientalischer Jazz? Er höre seit vielen Jahren iranische, irakische, türkische, arabische Musik - so wie andere eben Salsa mögen, erzählt Alt. "Ich finde das sehr schön, es spricht mich emotional an." Das habe auch viel mit dem Gesang zu tun. Die türkische und arabische Sprache gefallen ihm, ihre Tonalität und die Töne, die in der westlichen Musik nicht vorkommen.

Harry Alt spielte für die Weather Girls und Foolsgarden

Alt selbst wurde in Landsberg geboren. Als er acht Jahre alt war, zogen die Eltern nach Kleinaitingen. Die Welt von Harry Alt war dabei schon immer voller Musik. Mit sieben Jahren habe er mit Klavierunterricht begonnen - "halb freiwillig", wie er zugibt. "Da bin ich aber nicht in die Puschen gekommen." Als er mit 14 Jahren jedoch das erste Mal am Schlagzeug saß, wusste er: Das ist sein Ding. Schon bald spielte er in einer Band, mit der er nach dem Abitur auf Tour ging. Bis nach Russland schafften es die jungen Musiker. Dann entschied er sich, Schlagwerk am Richard-Strauss-Konservatorium in München zu studieren. Später trommelte er unter anderem für die Weather Girls und Foolsgarden, war Drummer bei Musicals wie "The Rocky Horror Picture Show" oder "Hair". Derzeit steht er oft mit Tom & Flo oder Adrian Winkler auf der Bühne.

Harry Alt spielt seit seinem 14. Lebensjahr Schlagzeug. Foto: Bayram

Als Berufsmusiker zu leben, sei schön, aber manchmal auch schwierig, sagt Alt, der in Augsburg wohnt. "Für viele Menschen ist das nichts, weil man kein regelmäßiges Einkommen und keine geregelten Arbeitszeiten hat. Ich arbeite außerdem auch immer an den Wochenenden." Deshalb hat sich Alt noch ein zweites Standbein aufgebaut, mit dem er die Hälfte seines Lebensunterhalts verdient. Er unterrichtet, etwa an der Friedberger Musikschule, Schlagzeug und Stabspiele wie Xylophon und Vibraphon. Seine jüngste Schülerin ist sechs Jahre alt, der älteste Schüler Mitte 50.

Als Lehrer ist es ihm wichtig, die Eigeninitiative zu unterstützen: "Die Schüler und Schülerinnen sollen nicht für mich oder ihre Eltern üben, sondern sie müssen es für sich selbst wollen. Mein Ansatz ist, ihnen zu zeigen, was es gibt und was geht." So erzieht er auch seine zwölfjährige Tochter. "Musik nimmt bei ihr eine sehr große Rolle ein, sie hört viel, ist auf Konzerten und spielt mit Begeisterung E-Gitarre. Das macht sie von sich aus, ich würde ihr nie sagen, dass sie das tun soll."

Lesen Sie dazu auch

Harry Alt unterrichtet auch Schlagzeug in Friedberg

Auch Harry Alt kann sich noch für andere Dinge neben dem Schlagzeug begeistern, ist gerne draußen, macht Sport und geht auf Kulturveranstaltungen. Diese kulturelle Neugierde wünscht er sich auch von seinem Publikum am 22. Juli um 20 Uhr im Friedberger Schloss. "Schön wäre, wenn die Zuschauerinnen und Zuschauer einen offenen und positiven Zugang zu anderen Kulturen haben." Denn, so resümiert er, die Menschen auf der Welt seien sich viel ähnlicher als man denkt.

Hinter der gefühlten Leichtigkeit der Musik steckt eine komplexe Rhythmik. Dazu kommt die warme Stimme von Sänger Tarkan Yesil. Die Band präsentiert auf dem kommenden Konzert ausschließlich Eigenkompositionen. Die schreibt Harry Alt teilweise selbst, teilweise gemeinsam mit Pianist David Kremer. Auch einige Texte stammen aus der Feder des Bandleaders, die Yesil dann ins Türkische übersetzt. "In den Texten geht es darum, warum etwas auf der Welt so passiert, wie es passiert. Oder dass man nicht im Reinen damit ist, was geschieht", erläutert Alt.

Viele Liedzeilen seien dabei inspiriert von der Flüchtlingswelle aus Syrien. "Die Berichte von den Menschen, die über die Balkanroute geflohen sind, haben mich sehr berührt. Mein Kind war damals auch so klein und ich habe mir vorgestellt, wie schlimm das ist, wenn man alles zurücklassen und mit seiner Familie diesen beschwerlichen und gefährlichen Weg gehen muss."