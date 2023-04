Profitieren Vereine in der Region von Söders Gema-Entlastung?

Plus Die Staatsregierung will die Vereine bei den Gebühren für Musikveranstaltungen unterstützen. Doch das Urteil vor Ort fällt durchwachsen aus.

Seit diesem April können sich bayerische Vereine von der Gema-Gebühr befreien lassen. Der Staat stellt jährlich 2,5 Millionen Euro bereit und will damit das Ehrenamt unterstützen. Durch die strengen Voraussetzungen bringt diese Entlastung aber nicht allen Vereinen etwas. "Das ist nur bedingt eine Unterstützung für uns", sagt Fritz Sedl von den Sportfreunden Friedberg. Wir haben bei weiteren Vereinen im Landkreis nachgefragt und ein gespaltenes Meinungsbild erhalten.

Wer öffentlich Musik abspielen möchte, muss Gema-Gebühren zahlen. Um ehrenamtliche Organisationen zu unterstützen, übernimmt der Freistaat nun zwei Veranstaltungsgebühren pro Verein pro Jahr. Davon können aber nur eingetragene Vereine mit Sitz in Bayern, die gemeinnützige Zwecke erfüllen, profitieren. Weitere Voraussetzungen sind: Die Mitarbeiter müssen überwiegend ehrenamtlich dabei sein, die Veranstaltungsfläche darf maximal 300 Quadratmeter betragen und zu guter Letzt dürfen die Organisatoren keinen Eintritt verlangen. Die CSU verspricht Vereinen durch diese Entlastung weniger Bürokratie und billigere Mitgliedsbeiträge. Eine einmalige Registrierung auf dem Gema-Portal reiche aus. Das Gema-Gratisticket habe keinerlei Auswirkungen auf bereits bestehende Verträge.