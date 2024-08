Radfahrerin wird während der Fahrt bestohlen

Am 13. August soll es in der Münchner Straße zu einem Diebstahl aus einem Fahrradkorb gekommen sein. Laut Polizei fuhr eine 60-jährige Radfahrerin in Richtung Ottmaring, als sie bemerkte, dass ihr eine unbekannte männliche Person mit einem Fahrrad folgte. Die 60-Jährige vernahm ein Geräusch und hielt kurz darauf an. Hierbei bemerkte sie den Diebstahl ihres roten Beutels aus dem Fahrradkorb.

Entwendet wurde ein rot-blau-weißer Beutel der Marke Reisenthel mit diversen Kleidungsstücken. Der Entwendungsschaden liegt bei circa 110 Euro. Der unbekannte Radfahrer wird wie folgt beschrieben: circa 40 Jahre alt, dunkle wellige Haare. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 in Verbindung zu setzen. (AZ)