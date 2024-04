Rauch im Toilettenhäuschen: Feuerwehr rückt am Friedberger Bahnhof aus

Als plötzlich Rauch aus einem Toilettenhäuschen am Friedberger Bahnhof aufsteigt, alarmiert ein Jugendlicher die Polizei. Löschen muss die Feuerwehr aber nicht.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in Friedberg zu einem ungewöhnlichen Vorfall. Gegen 22:50 bemerkte ein aufmerksamer Jugendlicher eine Rauchentwicklung aus einem Toilettenhäuschen am Bahnhof Friedberg.

Die Polizei konnte die Stahltüre des aus Beton bestehenden Klos nicht öffnen. Erst die Feuerwehr hatte Erfolg und fand am Boden der Toilette glimmendes Toilettenpapier. Es entstand kein Sachschaden. (AZ)