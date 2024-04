Friedberg

Rohrbuch setzt Keller des Gasthauses Zieglerbräu unter Wasser

Ein Wasserrohrbruch hat am Ostermontag den alten Brauereikeller unter dem Gasthaus Zieglerbräu sowie unter Feinkost Schadl am Friedberger Marienplatz unter Wasser gesetzt.

In der Friedberger Altstadt richtet ein Wasserrohrbruch am Ostermontag einigen Schaden an. Die Feuerwehr ist mehrere Stunden lang im Einsatz.

Ein Wasserrohrbruch hat am Ostermontag einen Feuerwehreinsatz am Friedberger Marienplatz auf Höhe des Gasthauses Zieglerbräu ausgelöst. Nach Angaben von Einsatzleiter Thomas Geiger liefen durch einen Rohrbruch an der Hauptleitung etwa 30.000 Liter Wasser in die angrenzenden Keller. Betroffen waren dem Feuerwehrmann zufolge das Gasthaus Ziegler mit seinen mehrstöckigen Brauereikellern sowie Feinkost Schadl. Im zweiten Untergeschoss stand das Wasser etwa 40 Zentimeter tief, im ersten Untergeschoss etwa 20 Zentimeter. Die Stadtwerke installierten kurzfristig eine Notversorgung, um den Gasthausbetrieb aufrechtzuerhalten. Die Freiwillige Feuerwehr war mit zwölf Einsatzkräften ab 10.30 Uhr bis zum frühen Nachmittag im Einsatz. Wie Geiger mitteilte, müsse für die Reparaturarbeiten in der kommenden Woche die Zieglergasse aufgebaggert werden. (ida)

