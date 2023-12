Salami, Likör und Co: Das bieten die neuen Stände beim Friedberger Advent

Plus Zwei neue Stände gibt es beim Friedberger Advent. Beide stammen aus der Region. An einem gibt es Lebensmittel aus der Region - der andere bietet Exotisches.

Zwei neue Standbetreiber sind in Buden auf dem Friedberger Advent eingezogen - Feinkost Philina und der Hofladen Morabach. Bei ihnen gibt es in erster Linie Kulinarisches zu kaufen. Das kommt aus der Region - und aus südlicheren Gefilden.

Lang ist die Warteschlange für Fieranten beim Friedberger Advent. Diese Erfahrung machte man auch beim Feinkosthandel Philina; man bewarb sich nicht zum ersten Mal für einen Stand. "Wir freuen uns, dass es in diesem Jahr geklappt hat", sagt Mitarbeiter Max Teschner. An dem Stand gibt es Käse aus dem Allgäu, italienische Salami, israelische Datteln sowie andere Trockenfrüchte. Verkaufsschlager sind bisher vor allem der Käse und die Salami. "Die importieren wir direkt aus Italien."