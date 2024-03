Friedberg

Schadet die Konsumkrise dem Friedberger Unverpackt-Laden?

Plus Viele Geschäfte der Bio-Branche tun sich in Zeiten der Inflation schwer. Die beiden Chefinnen von "Ich BIN's" in Friedberg erzählen, wie es läuft.

Von Daniela Egert

Umweltschonend, bio, regional - das sind die Kernpunkte der sogenannten Unverpackt-Läden. Vor zehn Jahren wurde deutschlandweit der erste in Kiel eröffnet; seit zweieinhalb Jahren gibt es einen in der Friedberger Stadtmitte. Seitdem versuchen die Betreiber, ihren persönlichen Idealismus mit Geschäftssinn zu kombinieren. Mittlerweile gelingt vielen dies allerdings immer weniger. Inflation, Ukraine-Krieg und die Pandemie haben dafür gesorgt, dass sich vor den Schutz der Umwelt andere Probleme geschoben haben. Wie ist die Lage vor Ort?

Lisa Schulze von Unverpackt e. V. fordert eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Bio-Lebensmittel. Für den Abwärtstrend in der Branche macht ihr Verband eine "generelle Konsumzurückhaltung" verantwortlich. Die Folge: Viele Unverpackt-Läden in Deutschland mussten schließen. In der Region ereilte dieses Schicksal den Unverpackt-Laden in Sielenbach.

