Schüsse an der Friedberger Mittelschule? Polizei vermutet etwas anderes

Vermeintliche Schussgeräusche im Umfeld der Mittelschule sorgen für Beunruhigung. Beweismittel findet die Polizei bisher nicht. Was könnten Passanten gehört haben?

Im Bereich der Friedberger Mittelschule sorgten in der vergangenen Woche ungewöhnliche Geräusche für Verunsicherung bei Schülerinnen und Schülern, aber auch bei Schulweghelferinnen und -helfern. So seien laut deren Angaben im Bereich der dortigen Bushaltestelle sowie an der Aichacher Straße an der Ampel schussähnliche Geräusche zu hören gewesen. Auch im Bereich des Durchganges zur Mittelschule haben Zeugen diese laut Polizei wahrgenommen. Doch waren das wirklich Schüsse?

Davon geht man bei der Polizei in Friedberg nicht aus. "Wir vermuten, dass die Geräusche von Feuerwerkskörpern herrühren", erklärt Dienststellenleiter Karl Schreiner. Einstweilen bleibt es bei dieser Vermutung, Beweismittel haben die Beamtinnen und Beamten bisher nicht gefunden.

Passanten meldeten schussähnliche Geräusche in Friedberg

Um der Ursache der Geräusche dennoch auf den Grund zu kommen, sind in nächster Zeit mehr Streifeneinsätze rund um die Mittelschule geplant. Außerdem werden laut Schreiner die Anwohner des Bereichs verstärkt sensibilisiert. "Außerdem hoffen wir natürlich auf Hinweise aus der Bevölkerung."

Grundsätzlich kann es sich laut Schreiner bei schussähnlichen Geräuschen auch um Schreckschuss- oder Gaspistolen handeln. Denkbar seien ebenso zugeschlagene Mülltonnen. Genauso könnten Knallgeräusche im Straßenverkehr vorkommen. "Wenn zum Beispiel der Auspuff eines getunten Wagens knallt", so Schreiner.

Insgesamt käme es zwar immer wieder zu Meldungen über Knallgeräusche in der Region. Sorgen müssen sich die Menschen laut Schreiner jedoch nicht machen. "Wir sehen keine größere Gefährdung für die Bevölkerung."