Schussgeräusche in Friedberg

Am Freitag meldeten Zeugen, dass sie seit mehreren Tagen Schüsse in Friedberg gehört hatten.

Mehrere Schulweghelfer, die im Bereich der Aichacher Straße in Friedberg an der Ampel des Eiscafés im Einsatz waren, meldeten sich bei der Polizei, weil sie Schussgeräusche gehört hatten. Sie hatten die Schüsse zwischen Montag und Donnerstag mehrmals gehört. Diese Knallgeräusche seien an einem Tag im Bereich des Durchganges zur Mittelschule hörbar gewesen. An einem anderen Tag sollen vier schussähnliche Geräusche im Bereich der dortigen Bushaltestelle durch Schüler wahrgenommen worden sein, welche daraufhin die Schulweghelfer angesprochen hatten. Hinweise sind bei der Polizeiinspektion Friedberg unter der Rufnummer 0821/3231710 möglich. (AZ)