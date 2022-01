Senior übersieht beim Losfahren geparktes Auto

Beim Aufprall gegen das geparkte Auto entsteht ein Sachschaden von 6000 Euro.

Sachschaden in Höhe von 6000 Euro entstand bei einem Unfall in die Friedberger Ludwigstraße. Wie die Polizei berichtet, fuhr am späten Dienstagnachmittag ein 81-Jähriger mit seinem Pkw vom rechten Fahrbahnrand an. Dabei übersah er einen mit einigem Abstand vor ihm geparkten Opel. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro. (AZ)