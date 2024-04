Sicherheit auf dem E-Bike: So einfach wie es aussieht, ist es gar nicht

Plus Unfälle können vermieden werden, wenn Senioren und Seniorinnen auf den richtigen Umgang mit E-Bikes vorbereitet sind. Ein Training mit dem Seniorenbeirat in Friedberg hilft.

Sie sind praktisch, man kann mit ihnen mühelos einen Berg hinauffahren und sobald man außer Atem ist, muss man nur den Motor anschalten. E-Bikes sind vor allem für ältere Generationen eine große Entlastung und geben ihnen die nötige Mobilität. Doch kennt man sich mit Pedelecs nicht gut genug aus, kann ein Unfall schneller passieren, als einem lieb ist. Aus diesem Grund veranstaltete der Seniorenbeirat Dasing gemeinsam mit der Verkehrswacht Aichach-Friedberg ein Sicherheitstraining, bei dem die Teilnehmer und Teilnehmerinnen den sicheren Umgang mit Pedelecs im Straßenverkehr erlernten.

Begonnen hat der Kurs mit einer theoretischen Einführung und hilfreichen Tipps für das E-Bike-Fahren. Ähnlich wie die Grundschulkinder, die ansonsten auf dem Verkehrsübungsplatz unterrichtet werden, saßen die Senioren und Seniorinnen auf den Schulbänken des Unterrichtsraumes und lauschten gespannt den Tipps der Kursleiter Helmut Beck, Josef Utzmeier und Wolfgang Harmann.