Silvester-Konzert in Herrgottsruh mit "Nussknacker" und "Aschenbrödel"

Mozart meets John Williams – Klassik trifft auf Filmmusik: Das Silvesterkonzert in Herrgottsruh wartet mit einer breiten Palette der Musikliteratur auf.

Wer das Jahr mit schöner Musik ausklingen lassen möchte, muss sich beeilen. Für das Silvesterkonzert am 31. Dezember um 21 Uhr in Herrgottsruh gibt es nur noch Restkarten. Geboten Programm, in dem sich Mozart und das "Aschenbrödel" treffen.

Die von der jungen Friedberger Sängerin Susanne Kapfer interpretierte virtuose Motette „Exultate, jubilate“ von Mozart konkurriert mit den Themen aus der "Nussknacker"-Suite Taschaikowskys, dargeboten von ihrem Vater Claus Kapfer auf der Querflöte, und mit der Titelmelodie „Küss`mich, halt`mich, lieb`mich“ aus dem Film „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Es ist für jeden etwas dabei, denn der Friedberger Kirchenmusiker Roland Plomer spielt auf der Orgel zusätzlich Werke von Mozart`scher Orgelmusik bis zur Titelmelodie aus " Star Wars". Die Besucher erwartet wegen der nicht allzu hohen Raumtemperatur im Kirchenraum dieses Jahr ein einstündiges Feuerwerk der Musik und man hofft, dass dadurch die Herzen und die Gemüter erwärmt werden.

Susanne Kapfer singt an Silvester 2022 in Friedberg-Herrgottsruh

Die Solistin des Abends und ihr Vater Claus Kapfer sowie schon ihr Großvater Erwin Kapfer, der unter dem ehemaligen Kirchenmusiker Anton Breinl sang, sind mit der Friedberger Kirchenmusik seit Jahrzehnten eng verbunden. So war es die junge Susanne, die bei der Einweihung des frisch renovierten Bruderschaftshauses der Herrgottsruhkirche zusammen mit dem damaligen Dirigenten Gerhard Breinl und Roland Plomer an der Orgel unter anderem die Soli bei César Francks „Feierlicher Messe“ für Sopran solo, Chor, konzertierende Orgel und Instrumente schon beeindruckend bewältigte.

Welche weiten Wege eine Künstlerin gehen muss, bis sie das Niveau einer guten Solistin erreicht hat, zeigt sich anhand der Vita der Sängerin. So schloss Susanne Kapfer im Februar 2021 nach vierjährigem Studium an der Musikhochschule in München den Master Konzertgesang bei KS Prof. Andreas Schmid mit Bestnote ab. Derzeit erweitert sie ihre Ausbildung mit dem Master Liedgestaltung bei Prof. Christian Gerhaher, Prof. Gerold Huber und Prof. Rudi Spring in München.

Zusätzlich absolviert sie in regelmäßigen Abständen Meisterkurse. Prof. Gerhild Romberger und Prof. Julian Prégardien, beides „Aushängeschilder“ der Musikwelt 2022, waren ihr dabei eine weitere wichtige Inspirationsquelle.

Ähnlich wie im Sport zeigt sich das Talent insbesondere bei der Teilnahme an nationalen und internationalen Wettbewerben. Nur so ist man als Künstler fähig, seine eigene Leistung im Vergleich mit den anderen richtig einzuschätzen. Ein 2. Preis beim Dussek-Wettbewerb in Prag und der Liedpreis beim 10. Int. Gesangswettbewerb Immling zeugen von ihrer fortgeschrittenen musikalischen Entwicklung.

Karten für das Konzert am 31. Dezember 2022 in Friedberg-Herrgottsruh

Restkarten gibt es noch bei den Buchhandlungen Gerblinger und Lesenswert sowie über Roland Plomer 0821/607761 oder roland.plomer@gmx.de und möglicherweise an der Abendkasse ab 20.15 Uhr. (AZ)