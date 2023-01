Silvesterkonzert: Friedberger lassen das Jahr mit Musik ausklingen

Zwischen Star Wars, Tschaikowski und dem Nussknacker: In der Wallfahrtskirche Herrgottsruh bot das Trio Kapfer und Plomer ein fulminantes Silvesterkonzert.

Gut besucht war das Silvesterkonzert in der Wallfahrtskirche Herrgottsruh. Die innere Ruhe finden, so begrüßte Wallfahrtsdirektor Pater Hans-Joachim Winkens das Publikum. Inmitten des Weltgeschehens sei die Musik ein Trost in dunkler Zeit. Sogleich erklang von Mozart das Allegro aus „Ein Stück für ein Orgelwerk in einer Uhr“ zusammen mit Flötist Claus Kapfer mächtig von der Empore in das Kirchenschiff. Auch Filmmusik hatte das Trio im Programm – etwa Star Wars oder „Der mit dem Wolf tanzt“.

Die Solistin bekam in Friedberg viel Applaus

Eine Überraschung für viele Zuhörende war Susanne Kapfer. Die Sopranistin interpretierte ein Weihnachtsmedley mit bekannten Liedern wie Joy to the World und endete mit einem jubelnden Adeste fidelis. Aus der Nussknacker-Suite spielten Claus Kapfer und Roland Plomer fünf Sätze. Bei so viel Musik darf auch ein Walzer nicht fehlen – in Tschaikowskis Fall ein Blumenwalzer. Ein chinesischer Tanz oder der Marsch der Spielsachen wurden ebenso gekonnt präsentiert.

Susanne Kapfer hat an der Musikhochschule München studiert und viele Preise bekommen. An Silvester sang sie in Friedberg. Foto: Wildundleise.de

„Küss mich, halt mich, lieb mich": Susanne Kapfer füllte diesen Titelsong aus dem Film drei Haselnüsse für Aschenbrödel mit angemessener Eindringlichkeit. Dann marschierte der Pink Panther durch das Kirchenschiff und mit einem Lied aus Chariots of Fire (Die Stunde des Siegers) endete der Part mit Filmmusiken. Nach jedem Stück, ob Film oder Klassik, wurde ausgiebig applaudiert.

Das Trio Kapfer und Plomer begeisterte in der Kirche Herrgottsruh

Mit der lateinischen Motette Exsultate jubilate lieferte die Solistin Susanne Kapfer ein Kabinettstückchen ab: Die Komposition wurde mit stimmlicher Vielfalt und präziser Vokalisierung interpretiert. Es gefiel die saubere Aussprache und die schwungvolle Interpretation. Ein weiterer Höhepunkt folgte, als die Sängerin zum Schluss mit ausgeprägtem stimmlichen Volumen das Ave Maria von Mascagni sang. Nicht nur mit diesem Lied gab sie eindrucksvoll ihre sangliche und musikalische Visitenkarte ab.

Die drei Interpreten nahmen mit ihrem umjubelten Konzertprogramm „Klassik meets Film“ die Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf eine einzigartige Reise durch die Welt der Musik. Gemeinsam präsentierten sie vielfältige Kompositionen aus dem Metier Klassik und Filmmusik. Das Ensemble zeigte dabei seine ganze Bandbreite an musikalischer Stärke, nicht zuletzt durch die ausdrucksvolle Interpretation der kompositorischen Meisterwerke und durch die ausgeprägte Harmonie im Zusammenspiel von Orgel, Querflöte und dem Gesang der Sopranistin. Mit Standing Ovations endete ein abwechslungsreicher Abend.