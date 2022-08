Friedberg

vor 18 Min.

So empfängt Friedberg am Friedensfest seine Gäste

Plus Geschenke, Verlosungen, Kunstaktionen und attraktive Geschäfte: Warum es sich (nicht nur für Augsburger) lohnt, am Montag in die Innenstadt zu kommen.

Von Thomas Goßner

" Friedberg feiert – Friedensfest…" unter diesem Motto würdigt die Stadt Friedberg am Montag, 8. August, von 10 bis 17 Uhr diesen einzigartigen Feiertag. In ganz neuem Gewand und nach langer Corona-Pause veranstaltet der Aktiv-Ring Friedberg mit Unterstützung der Stadt Friedberg Aktionen zum Thema Frieden. "Viele Köpfe sind an diesen Ideen beteiligt und zudem viele ehrenamtliche Helfer – damit am kommenden Montag unsere liebenswerte Altstadt noch lebendiger wirkt", sagt Renate Mayer, die Geschäftsführerin des Aktiv-Rings. Gemeinsam mit Michael Schmitz von der Firma Kini Hören stellt sie die Aktionen vor.

