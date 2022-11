So feiert Friedberg sein Altstadtfest im Jahr 2023

Plus Die Vorbereitungen für das Historienspektakel im nächsten Sommer laufen. Warum der Stadtrat überlegt, nach 2023 noch einmal vom zweijährigen Turnus abzuweichen.

Die Vorfreude auf die Friedberger Zeit 2023 steigt. "Jetzt ist auch die emotionale Komponente zu spüren", berichtete Frank Büschel von der Stadtverwaltung über die jüngsten Treffen der Altstadtfestgilde und der Handwerker. Und voraussichtlich können die Friedbergerinnen und Friedberger gleich zweimal kurz hintereinander in die Vergangenheit eintauchen.