So können Sie Freikarten für den Ball der Junggebliebenen gewinnen

In der Max-Kreitmayr-Halle erwartet die Gäste ein buntes Showprogramm. Seien Sie mit unseren Freikarten dabei.

Nach zwei Jahren Corona-Pause darf am Sonntag, 5. Februar, ab 16 Uhr in der Max-Kreitmayr-Halle in Friedberg wieder getanzt werden. Bei uns gibt es dafür dreimal zwei Freikarten zu gewinnen.

Die Gäste erwartet beim Ball der Junggebliebenen ein buntes Showprogramm der Garden des ORCC, der Narneusia und Tanzeinlagen des TSC Blau Weiß Rot. Rosenkavaliere stehen bereit, um den Damen traditionell eine Rose zu überreichen. Bei Kuchen und warmen Gerichten können die Ballgäste wieder Kraft tanken für die Tanzrunden mit der Klaus-Hörmann-Band.

So können Sie Freikarten gewinnen

Sie können Karten gewinnen, wenn Sie uns bis Mittwoch, 1. Februar, um 12 Uhr eine E-Mail mit dem Stichwort "Ball der Junggebliebenen" an die Adresse redaktion@friedberger-allgemeine.de senden. Bitte geben Sie Ihren kompletten Absender an. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt. Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder 0821/777-2355.

Tickets gibt es im Vorverkauf im Bürgerbüro oder an der Abendkasse. Einlass ab 15 Uhr. (AZ)