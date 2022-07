Über 70 Tonnen Hilfsgüter: So läuft die Ukraine-Hilfe in Friedberg

Friedberg hat schon über 70 Tonnen Hilfsgüter in die Ukraine geschickt und 23.000 Euro für medizinische Ausstattung ausgegeben. Doch damit endet die Unterstützung nicht.

Unter dem Motto "Friedberg hilft" lief kurz nach Kriegsbeginn die Aktion der Stadt in Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde St. Jakob und anderen Partnerinnen und Partnern an. 70 Tonnen Hilfsgüter wurden auf den Weg gebracht. Doch das ist nicht der einzige Ansatz der Unterstützung. So arbeitet eine geflüchtete Ukrainerin in der Stadtverwaltung. Außerdem hat Friedberg mit Abstand die meisten Geflüchteten im Landkreis aufgenommen.

Bürgermeister Roland Eichmann berichtete im Rahmen einer Bilanz über die Hilfsaktionen, dass in Friedberg aktuell 417 geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer leben. Die Integration laufe gut. Es seien bislang bis auf einen Fall keine Beschwerden zu ihm durchgedrungen. "Es ist erstaunlich, wie gut es funktioniert, die Menschen hier ins Leben hineinzubekommen."

Firma Ziegenaus spendet Lkw für Ukraine

Die Stadt tut auch als Arbeitgeberin das Ihre dazu. So wurde eine Frau aus der Ukraine als Krankheitsvertretung in der Bauverwaltung angestellt. Auch über eine Stelle im Baubetriebshof laufen Gespräche.

Von Anfang März bis Anfang Juni sammelte die Stadt Sachspenden im Baubetriebshof. Diese wurden teilweise an Menschen vergeben, die mit nichts hier ankamen, mehrmals wurden auch Transporte nach Osteuropa auf den Weg gebracht, in Summe waren es 70 Tonnen Güter. Transporte liefen über die Spedition Roman Mayer, die MAN, ein Transport wurde mit einem dann in der Ukraine verbliebenen Lkw durchgeführt, den die Bennomühle gespendet hatte und der neben anderen Waren von Ziegenaus gespendetes Mehl transportierte. Auch ein Augsburger Transport wurde unterstützt.

Auf dem Spendenkonto gingen 30.000 Euro ein, wovon 22.000 schon ausgegeben sind. Davon wurden Lebensmittel erworben, vor allem aber medizinische Hilfsgüter. Unterstützung erhielt die Stadt dabei von den Kliniken an der Paar. Ein weiterer Transport zur Belieferung des Krankenhauses in Rivne/Zentralukraine ist in Planung. Der Kontakt läuft über den ukrainischen Bauhofmitarbeiter sowie über den Ukrainischen Verein Augsburg. Allerdings werde die Beschaffung der medizinischen Güter schwieriger, berichtete Eichmann, da mittlerweile vor allem Material zur Versorgung von Kriegsverletzungen gebraucht wird.

Viele Friedbergerinnen demonstrierten für Frieden in der Ukraine. Foto: Julian Schmidt

Außer der materiellen Hilfe gibt es weitere Formen der Unterstützung, darunter Infoveranstaltungen in Zusammenarbeit mit der Stadtpfarrei, das Begegnungscafé und Deutschkurse im Divano. Ein Vhs-Integrationskurs ist geplant. Bis zu den Sommerferien findet jeden Samstagnachmittag die Mahnwache vor St. Jakob statt. Zu Beginn des Krieges hatten mehrere 100 Menschen an den Kundgebungen teilgenommen.

Die Menschen aus der Ukraine wollten sich für die Unterstützung bedanken. Im Mai fand eine Müllsammelaktion durch ukrainische Geflüchtete statt.