Sommerfeeling bei Serenade im Gymnasium Friedberg

Am Montag, den 22. Juli 2024, konnte die Serenade im Freien stattfinden, nachdem sich die Sonne ab mittags mit ihrer Strahlkraft durchsetzen konnte. Bei sommerlichem Feeling eröffnete festlich das Orchester mit barocken Klängen von Rameau den gut besuchten Abend. Mit "Kingston's Calypso" führte die Streicherklasse 5a musikalisch nach Jamaica. Die Streicherklasse 6a fetzte mit Offenbachs "Can-Can" und mit "Pirates Plunder". Mit "A Whole New World" aus Aladdin und mit Imagine Dragons "Believer" gewann der Unterstufenchor die Herzen der Zuhörer. Schwungvoll sang der Gospelchor das Medley "Abbamania" und Nenas "99 Luftballons".

Das Vororchester überzeugte mit "Wilhelm Tells Ouverture" einem lyrischem Divertimento und mit einer südamerikanischen "Fiesta." Eine Rhythmusprojektgruppe der 10. Klassen begeisterte die Besucher mit einem "Gumboot-Dance" aus Südafrika. Den zweiten Teil der Serenade eröffnete der Mittel- und Oberstufenchor -einfühlsam gesungen - mit "Memories" von Maroon Five und "Just the Way You are" von Bruno Mars. Dass der Rockklassiker "Eye of the Tiger" auch von Streichern überzeugend wiedergegeben werden kann, bewies eine Gruppe aus vier Cellisten. Südamerikanisch temperamentvoll war der Vortrag des Orchesters mit einem "Ceylon"-Tango und dem Instrumentalstück "Tico-Tico". Mit viel Begeisterung sang der Lehrerchor "Viva la Vida" und die Big-Band rundete mit "Masque Rada" und "Crazy Train" gelungen den sommerlichen Serenadenabend ab. Ein Dank geht an alle Lehrkräfte, die den Abend musikalisch, sportlich und technisch begleitet haben.