Sonderimpfaktion: Statt im März gibt es den Piks schon jetzt

Plus Der Andrang auf den Corona-Impftag im Pfarrzentrum ist riesig. Ob weitere Termine angeboten werden, hängt vom Impfzentrum Kissing ab, das Mittwoch eröffnet.

Zwei Impfteams, vier Stunden, ein Dutzend Ehrenamtliche und 110 Seniorinnen und Senioren, die sich mit ihrer Boosterimpfung jetzt entspannter auf Weihnachten freuen können: Das ist die Bilanz des Sonderimpftages im Friedberger Pfarrzentrum am Sonntag. Der Andrang war groß. Ob es zusätzliche Termine gibt, steht noch nicht fest. Denn am Mittwoch eröffnet das Kissinger Impfzentrum.