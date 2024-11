Spaß und Spannung bei den Sportfreunden Bachern mit dem Stück „Hulahupp und Himbeerguatl“

Zwischen Weihnachten und Heilige Dreikönig verwandelt sich die Sporthalle der Sportfreunde Bachern wieder in einen Theatersaal. Mit der Komödie „Hulahupp und Himbeerguatl“ aus der Feder von Ralph Wallner kommt ein gleichermaßen lustiges wie spannendes Stück in drei Akten zur Aufführung.

Ende der 1950er-Jahre, in der Zeit von Nierentisch und Tütenlampe, Schlagerhits und Cha-Cha-Cha läuft das Wirtschaftswunder auf Hochtouren. Für den Kurzwarenvertreter Kurt Knopf (Stefan Wittkopf) jedoch laufen die Geschäfte schlecht. Deswegen klaut er auf seinen Dienstreisen unbeaufsichtigte Koffer, um deren Inhalt mithilfe eines Kleinganoven (Anton Oswald) zu etwas Geld zu machen. Aber in fremden Koffern findet man manchmal etwas, das die heile Welt durcheinander bringen kann. Es kommt Schwung und viel Verwirrung in den kleinen Schuppen hinterm Haus.

Sie spielen beim Theater in Bachern mit

Mit von der Partie sind auch Silvia Stöttner, Marianne Losinger, Birgit Hintermair, Tobias Gansler und Jonas Keppeler sowie Heidi Mühlbauer als Souffleuse und Gerdi Gold und Stefan Kienle als Spielleiter.

Vor und nach den Vorstellungen sowie in den Pausen sorgen die Wirte Jannis und Emma vom „Aphrodite am Hochberg“ für das leibliche Wohl. Tischreservierung unter Telefonnummer 08208/552.

Die Aufführungstermine sind Samstag, 28. Dezember, 19.30 Uhr, Sonntag, 29. Dezember, 18 Uhr, Freitag, 3. Januar, 19.30 Uhr, Samstag, 4. Januar, 19.30 Uhr, Sonntag, 5. Januar, 18 Uhr. Kartenreservierungen und Vorverkauf bei Familie Teufelhart, Telefonnummer 08208/737 oder per E-Mail an theaterkarten @sfbachern.de. Bestellte Karten sind 30 Minuten vor Spielbeginn an der Kasse abzuholen. Auch an der Abendkasse sind Karten erhältlich.