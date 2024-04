Spurensuche: Welche italienische Kirche war Vorbild für St. Jakob in Friedberg?

Die Friedberger Stadtpfarrei besucht im Jubiläumsjahr die Vorbildkirchen für die Jakobskirche in Verona und Ravenna - und macht erstaunliche Entdeckungen.

Vor 150 Jahren bauten die Friedberger ihre Stadtpfarrkirche St. Jakob neu auf, nachdem die Vorgängerkirche durch den einstürzenden Kirchturm zerstört worden war. Der Entwurf für die neue Kirche stammte von dem Architekten und späteren königlichen Oberbaurat Karl Bernatz. In Friedberg bot sich ihm die Gelegenheit, seine während einer Studienreise durch Italien gesammelten Eindrücke umzusetzen. Er entwarf eine für das Wittelsbacher Land völlig unübliche dreischiffige Säulenbasilika im italienisch-romanischen Stil, die bereits damals überregional für Aufsehen sorgte.

Die äußere Erscheinung bildete er der ehemaligen Abteikirche San Zeno Maggiore in Verona nach, für die Innengstaltung ließ er sich von der Basilika Sant’Apollinare in Classe in Ravenna inspirieren. Kürzlich machten sich 50 Mitglieder der Stadtpfarrei im Rahmen des Jubiläumsjahres „150 Jahre neue Stadtpfarrkirche“ mit Stadtpfarrer Steffen Brühl und Armin Rabl, der die historische Begleitung der Gruppe übernommen hatte, auf den Weg, um die Beispielbauten für St. Jakob zu besuchen.

Basilika San Zeno Maggiore in Verona, die das Vorbild für die Fassade der Stadtpfarrkirche war, auch mit dem Rosettenfenster, der Narthizes, der Giebelform und der zweifarbigen Bänderung. Foto: Steffen Brühl

Auf dem Weg nach Verona hielt die Reisegruppe zunächst in der Friedberger Partnergemeinde Völs am Schlern an. In Verona war ein Höhepunkt des Besuchs die Basilika San Zeno Maggiore. Unverkennbar griff Bernatz bei seiner Gestaltung der Fassade der Stadtpfarrkirche auf diese Basilika zurück. Das große Rosettenfenster (das in Friedberg ursprünglich auch ein Fenster war, bis es zugemauert wurde), der vorgelagerte Narthex, ein kleiner Säulenvorbau vor dem Eingang, und der klassische dreischiffige basikale Aufbau des Gebäudes sprechen dafür. Auch die typische zweifarbige Bänderung, die St. Jakob so besonders macht, fanden die Reisenden an San Zeno, aber auch an vielen anderen historischen Gebäuden der Stadt wieder.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

In Verona entsteht dieses Muster in der Regel aus dem Wechsel von gelblichem Tuffstein und roten Backsteinen. Etwas anderes fiel den Friedbergern auch sofort auf. Der Campanile von San Zeno hat keine Ähnlichkeit mit dem Friedberger Kirchturm. Beim Rundgang durch die Stadt bemerkten die Reiseteilnehmer aber, dass mit ziemlicher Sicherheit der Turm einer anderen Veroneser Kirche Modell gestanden haben muss. Der Kirchturm der Kirche Sant’Anastasia gleicht dem Friedberger unübersehbar. So müssen jetzt die Kirchenführer der Stadtpfarrkirche umgeschrieben werden.

San Francesco in Ravenna erinnert an St. Jakob in Friedberg

Über Bologna ging es weiter nach Ravenna. Die Innengestaltung der Basilika San Francesco, die um das Jahr 1000 ihre jetzige Gestalt bekam, erinnerte so stark an die heutige Jakobskirche, dass einige der Reisenden diese Kirche „unsere ältere Schwester“ nannten. Die Schlichtheit des Raumes, die dreischiffige, durch Säulenreihen getrennte Anordnung mit unterschiedlichen Deckenhöhen, der erhöhte Chorraum und die östliche Apsis finden sich in beiden Kirchen wieder. Wer San Francesco in Ravenna betritt, fühlt sich als Friedberger sofort zuhause.

Gruppenfoto in der Basilika Sant‘Apollinare in Classse/Ravenna, von der die Anregungen zur künstlerischen Ausgestaltung der Stadtpfarrkirche genommen wurden Foto: Steffen Brühl

Um die Basilika Sant’Apollinare in Classe zu besuchen, musste zunächst eine Strecke mit dem Bus zurückgelegt werden. Karl Bernatz nahm an dieser etwas außerhalb gelegenen, prächtigen und beeindruckenden frühchristlichen Kirche Modell für das stimmige Innere von St. Jakob. Wie die Friedberger Schwester besteht die Basilika Sant‘ Apollinare aus drei Schiffen, die durch zwei Säulenreihen voneinander getrennt sind. Die langgestreckte Kirche ist – wie in der Spätantike üblich – nicht gewölbt, sondern mit einem hölzernen Dachstuhl gedeckt. Die ursprüngliche Kassettendecke ist hier nicht mehr erhalten, anders als in Friedberg. Der Chorraum beider Kirchen ist über eine breite Treppe zu erreichen.

Friedberger sind beeindruckt von Baukunst in Ravenna

Während in Sant‘Apollinare die bildlichen Darstellungen als Mosaike ausgeführt wurden, fertigte der Künstler und Kirchenmaler Ferdinand Wagner für die Friedberger Stadtpfarrkirche Fresken an. Auch die Motive gleichen sich nicht, obwohl in beiden Kirchen der jeweilige Stadtpatron hervorgehoben wird. Während der große Triumphbogen des Giebels in Sant‘ Apollinare in der Mitte ein Medaillon mit dem Bild Christi zeigt, hatte Friedberg dort ursprünglich ein Medaillon, das Gott Vater darstellte. Dieses wurde aber in der bilderstürmerischen Renovierung der 1950er Jahre entfernt. Die Friedberger waren beeindruckt von diesem Zeugnis frühchristlicher Baukunst in Ravenna und den Parallelen zur Friedberger Kirche.

Die Basilika San Francesco in Ravenna, die das Modell für die Innenraumarchitektur von St. Jakob gewesen sein könnte. Foto: Steffen Brühl

Die Stadtpfarrkirche St. Jakob trägt in alten Aufzeichnungen die gleiche Bezeichnung wie ihre italienischen Vorbilder, nämlich „Basilika“. Die Teilnehmenden der Reise konnten erfahren, dass sie dies zu Recht tut, und sie verdient das Lob des Kunsthistorikers Hyacinth Holland, der 1902 über St. Jakob schrieb: Sie sei „ein ganz originelles, im italienisch-romanischen Stile gehaltenes, vielgerühmtes Kunstwerk, welches Ferdinand Wagner mit seinem berühmt gewordenen Freskencyclus schmückte.“