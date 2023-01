Die Stadt muss das Blindenleitsystem der Bahnhofstraße nachbessern

Plus Der Blindenbund beanstandet nach der Sanierung der Straße mehrere Fehler. Die Stadt Friedberg will künftig Betroffene vorher stärker einbeziehen.

Wegen des bislang fehlenden Blindenleitsystems im unteren Teil der Friedberger Bahnhofstraße drohte eine Klage des Blindenbundes. Im Rahmen der mehrere Millionen teuren Sanierung des oberen Bereichs wurde zwar ein Leitsystem eingebaut, doch Blinde und Sehbehinderte kritisierten eine ganze Reihe von Fehlern. Nun bessert die Stadt nach.