Friedberg-Stätzling

vor 2 Min.

Café, Kita, Wohnungen: Wie soll das alte Edeka-Gelände künftig aussehen?

Plus Die Stadt möchte in Stätzling eine "neue Ortsmitte" schaffen. Doch über die Gestaltung geht die Meinung von Stadtrat und Eigentümerfamilie auseinander.

Von Ute Krogull

Noch bis September gilt der Mietvertrag für den alten Edeka in Stätzling. Seit über zwei Jahren plant die Eigentümerfamilie Jennissen mit ihrem Architekten Wolfgang Rockelmann in Absprache mit der Stadt, wie das Areal künftig aussehen soll. Die Stadt wünscht sich dort eine "neue Ortsmitte" mit Bäcker, Café, Aufenthaltsmöglichkeiten. Die Bauwerber ziehen mit - doch im Stadtentwicklungsausschuss prallten die Meinungen zwischen ihnen und dem Gremium aufeinander: zu hoch und zu dicht seien die Pläne für die sechs Gebäude an der Ecke Pfarrer-Bezler-/Beilingerstraße, hieß es fast unisono.

Wenn der Supermarkt an den Ortsausgang Richtung Augsburg gezogen ist, wird ein fast 5000 Quadratmeter großes Grundstück frei. Da die Kirche auf der gegenüberliegenden Straßenseite Betreute Wohnungen errichten möchte, bietet sich nach Ansicht der Bauverwaltung an, hier eine neue Ortsmitte zu bilden. Erste Planungen dazu lehnte der Ausschuss 2021 ab. Nach Gesprächen mit der Bauverwaltung präsentierte Rockelmann ein neues Konzept. Auch das wird er überarbeiten müssen.

